В Воронежской области с начала года клещи укусили 848 человек

Клещей изучают на инфицированность по адресу: Воронеж, улица Космонавтов, 21. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Роспотребнадзора предоставили сведения по количеству укушенных клещами жителей Воронежской области. По данным на 6 июня, за медицинской помощью обратились 848 человек. Это не превышает средних показателей, сложившихся по результатам многолетних наблюдений.

На 6 июня обработали препаратами от клещей 710 гектаров мест массового пребывания и отдыха людей, в том числе 159 га летних оздоровительных учреждений.

Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводят по адресу: ул. Космонавтов, 21, график работы ежедневно с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 263-52-41, (8473) 264-15-71.

Чтобы свести до минимума риск присасывания клещей, нужно регулярно косить траву, прореживать кустарники, убирать свалки, следить за тем, чтобы не дичали лесополосы, прилегающие к жилым зданиям. При посещении лесов, дачных участков и у открытых водоемов необходимо часто осматривать кожу, обрабатывать одежду репеллентами (мазями, гелями или аэрозолями).

Если клещ все же присосался, нужно обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт. Там насекомое должны удалить. При повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте, где был клещ, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.