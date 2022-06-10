В Воронеже 89-летний водитель умер после ДТП с иномаркой

Мужчина не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На улице Смородиновая в Воронеже столкнулись ВАЗ-2101 и «Киа Рио». За рулем отечественного авто был 89-летний мужчина. С травмами его доставили в больницу, однако в приемном покое пенсионер умер. ДТП произошло у дома №19 в 18.00 четверга, 9 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Пенсионер ехал по улице Смородиновая со стороны улицы Гидроузел в направлении Лызлова. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. За рулем иномарки была 46-летняя женщина. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.