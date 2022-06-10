Четыре воронежских ректора попали под санкции со стороны Украины

Санкции касаются 236 вузов страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украина ввела бессрочные экономические санкции в отношении четырех вузов Воронежа и их ректоров. Для учебных учреждений это означает запрет на культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты. Соответствующий указ разместили на сайте президента Украины в четверг, 9 июня.

В санкционный список попали: ВГУ и ректор Дмитрий Ендовицкий, ВГАУ имени императора Петра I и Александр Агибалов, ВГТУ и и.о ректора Дмитрий Проскурин, а также ВГПУ и Сергей Филоненко.

Теперь главам вузов нельзя приобретать земельные участки на Украине, их активы в этом государстве, если такие имеются, будут заморожены, а выполнение финансовых обязательств перед ними приостановлено.

Министерство иностранных дел Украины намерено поставить вопрос перед странами Евросоюза и США о введении аналогичных санкции.

Отметим, в целом документ, подписанные президентом соседнего государства Владимиром Зеленским, касается 236 вузов России и их руководителей.