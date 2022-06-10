В длинные выходные воронежцев ждут дожди и жара

Синоптики прогнозируют жару до 31 градуса в длинные выходные. Одновременно с этим регион накроют дожди. О погоде на праздниках рассказали в региональном гидрометцентре.

В субботу, 11 июня, в регионе будет пасмурно. Днем синоптики прогнозируют небольшие дожди, а также порывы ветра до 17 метров в секунду. Ночью будет 12-17 градусов тепла, днем – до 31 градуса. В областном центре, по данным гидрометцентра, дождей не будет. Ночью горожан ожидают 16 градусов тепла, днем до 29 градусов.

В воскресенье, 12 июня, в Воронежской области будет облачно, возможны кратковременные дожди, а также ветер до 17 метров в секунду. Температура ночью 13-18 градусов, днем – 26-31. В Воронеже – 17 и 28 градусов тепла соответственно. Дождей также не будет.

В понедельник, 13 июня, синоптики прогнозируют дождь. Будет 14 градусов тепла ночью и до 27 днем.

Напомним, в ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют опасное ультрафиолетовое излучение. Солнечная активность по специальной шкале составит от 6 до 7 баллов, что считается достаточно высоким и небезопасным показателем (максимальный – 12 баллов).