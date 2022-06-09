Воронежец за кражу из «ГАЗели» на 10 тысяч может отсидеть пять лет

В среду, 8 июня, в отдел полиции Ленинского района обратился владелец «ГАЗели». Мужчина рассказал, что припарковал свой автомобиль на улице Моисеева и отлучился. Ушел он ненадолго, поэтому оставил дверь открытой. Вернувшись, обнаружил, что пропала магнитола и одежда. Похищенные вещи стоили примерно 10 тысяч рублей.

О краже сообщили патрульным полицейским. Стражи порядка вскоре задержали по подозрению в преступлении 45-летнего местного жителя. На мужчине был куртка, которую потом опознал обокраденный водитель. При обыске у этого субъекта обнаружили и другие похищенные вещи. Их вернули владельцу.

45-летнего воронежцу ничего другого не оставалось, как признаться в краже. Он рассказал, что залез в открытую машину и утащил оттуда все, что показалось ценным. Одежду мужчина собирался оставить себе, а магнитолу планировал продать.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.