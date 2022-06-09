Воронежские медики рассказали о состоянии здоровья зверски избитой годовалой девочки

Такой малышку увидели на одной из улиц Машмета. Фото: скрин с телеграм-канала "Воронеж № 1". Фото: другой источник.

Стало известно о состоянии здоровья уже три дня находящейся в одной из воронежских больниц зверски избитой годовалой девочки. Малышку с гематомой на лице и заплывшим глазом увидели прохожие на одной из улиц микрорайона Машмет. Ее вместе с сестрой забрали у сильно пьющей матери и отправили в больницу.

По данным областного департамента здравоохранения, сейчас с девочкой все в порядке. Она хорошо ест и спит, спокойно дает себя осмотреть врачам. Да и глазик у нее начал открываться. Несмотря на информацию в соцсетях, что малышке не помешали бы памперсы и детское питание, медики утверждают, что все необходимое у девочки есть.

Напомним, сначала в избиении малышки подозревали ее деда. Однако в итоге после разбирательств сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении ее матери. 35-летняя жительница Воронежа будет отвечать перед судом по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней». Максимальное наказание, грозящее ей, - семь лет лишения свободы. Велика вероятность того, что детей у горе-мамаши отберут.