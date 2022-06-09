Воронежцам рассказали, как зарегистрировать «личный кабинет налогоплательщика»

В региональном УФСН напомнили воронежцам, как стать пользователями Личного кабинета на сайте ведомства. Для этого необходимо получить регистрационную карту подключения к сервису в любой налоговой инспекции независимо от места жительства. Заявление на доступ к личному кабинету также принимают отделения МФЦ.

Для тех, у кого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», задача еще проще. Они могут пользоваться сервисом при помощи логина и пароля от Единого портала госуслуг. На стартовой странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» необходимо выбрать вариант «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Сервис поможет жителям региона получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о начисленных и уплаченных налоговых платежах, о наличии переплат и задолженностей. Пользователи могут распечатывать налоговые уведомления и квитанции, оплачивать платежи и задолженность через банки – партнеры ФНС. Кроме того, в личном кабинете можно заполнить декларацию по форме № 3-НДФЛ и направлять в налоговый орган в электронном виде, подписанную электронной подписью. Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России.