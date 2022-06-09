В Воронеже резко ужесточили приговор банде рэкетиров-коллекторов

Второй приговор Воронежского областного суда лискинской банде оказался куда более суровым, чем первым. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Воронежском областном суде вынесли новый приговор по делу пятерых членов банды, организованной 40-летним Грантом К. Эта преступная группа с 2016 года занималась коллекторской деятельностью и «крышеванием» бизнесменов в Лискинском районе. Грант К., ранее сам занимавшийся боксом, привлекал к своему криминальному бизнесу крепких парней, в частности, спортсменов-дзюдоистов. Они жестко выбивали платежи и долги из лискинских бизнесменов, порой угрожая оружием. Не гнушались угрозами поджечь машины коммерсантов. А одному из непокорных предпринимателей устроили пожар в его квартире.

В декабре 2019 года пятеро участников банды получили минимальные сроки, так как тогда судья посчитал, что они не являются устойчивой преступной группой. Обвинения в разбоях переквалифицировали на самоуправство.

Однако в прокуратуре обжаловали это решение суда. Служители Фемиды собрались в новом составе. На этот раз решение Воронежского областного суда было куда суровее.

Грант К. получил 13 лет колонии строгого режима. После отбытия срока еще будет ограничение свободы на год. Его подельники получили от 9 до 11 лет колонии строгого режима. Кроме того, одному из пострадавших бизнесменов криминальная пятерка должна будет выплатить в качестве компенсации причиненного ущерба 300 тысяч рублей.