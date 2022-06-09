Новую площадку для химического предприятия в воронежской Репьевке найдут до конца 2022 года

До конца 2022 года решится вопрос с переездом предприятия «Синтез-Ойл» из Репьевского района. Местные жители уже несколько лет жалуются на то, что завод находится вблизи жилых домов и вредит экологии. По просьбам населения региональные власти подыскивают подходящий земельный участок в другом районе. Об этом заявил глава департамента экономического развития Воронежской области Данил Кустов в прямом эфире в официальных пабликах правительства в соцсетях в четверг, 9 июня.

- Правительство ведет работу в этом направлении. Рассматривается несколько площадок в разных муниципальных районах области. Налажено сотрудничество с руководством «Синтез-Ойл», - рассказал Данил Кустов. – Я думаю, что в течение 2022 года будет найдена площадка, соответствующая всем санитарным нормам.

Напомним, жители Репьевки неоднократно жаловались во все возможные инстанции на неприятный запах площадки «Синтез-Ойл». В августе прошлого года собрали комиссию по координации деятельности предприятия, которую возглавила глава регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

В декабре 2021 года ситуацию прокомментировал губернатор Александр Гусев. Он заявил, что о проблеме знает, однако видит в ней лишь противостояние жителей и завода. Нарушений на предприятии, по его словам, не нашли. Глава региона также говорил о скором переносе площадки. Однако он предупредил, что это негативно скажется на уровне зарплат в Репьевке.