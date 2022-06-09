Сбер начинает набор в Летнюю школу для преподавателей вузов, техникумов и колледжей

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Уже третий сезон Сбер и СберУниверситет приглашают преподавателей вузов, колледжей, техникумов со всей страны к участию в Летней цифровой школе Сбера «Sber U Digital Summer». Шесть образовательных треков спроектированы специально для тех, чья преподавательская и научная деятельность связана с науками о данных, информационными технологиями, кибербезопасностью и высшей математикой, а также с науками об обществе, экологии, устойчивом развитии, экономике и финансах.

В Летней школе — 2022 обучение будет проходить по шести трекам: четырём цифровым (наука о данных, разработка на Java, кибербезопасность и инжиниринг данных) и двум новым трекам этого года — по устойчивому развитию и по цифровым финансам и бизнес-моделям. Уникальный курс по устойчивому развитию познакомит слушателей с актуальными трендами устойчивого развития, климатической повесткой, ответственным финансированием, социальными и управленческими практиками. Курс же по цифровым финансам и бизнес-моделям позволит взглянуть изнутри на финансовую и банковскую отрасли, оценить новые бизнес-модели, познакомит с юнит-экономикой, погрузит в мир финтеха, а также даст основы управления личными финансами.

Учебные программы подготовлены экспертами экосистемы Сбера и СберУниверситета. Летняя цифровая школа познакомит с современными технологиями преподавания, даст актуальные практические примеры и кейсы для использования в программах подготовки студентов.

В школе предусмотрена одна неделя интенсива в июле, а всё обучение можно пройти онлайн в удобном графике с 1 июля по 31 августа. Слушатели, успешно прошедшие обучение, получат удостоверения о повышении квалификации. В прошлом году участниками Летней школы стали более 1000 преподавателей из 43 регионов России.

Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств ПАО Сбербанк:

«Мы активно сотрудничаем более чем с 350 партнёрами в сфере среднего профессионального и высшего образования по стране и видим огромный дефицит актуальных учебных материалов, задач и кейсов, которые бы позволили преподавателям создавать и реализовывать практико-ориентированные учебные программы, дополненные реальными бизнес-задачами и кейсами. Мы видим запрос вузов и ссузов и считаем важным отвечать на него, используя экспертизу и опыт, накопленные в Сбере. Обучение в Летней школе бесплатное для прошедших отбор преподавателей — в этом мы видим нашу миссию по поддержке и развитию студентов на заре их карьеры».

Ознакомиться с учебным планом каждого трека обучения и подать заявку можно на странице программы http://sbergraduate.ru/digitalsummer/?utm_source=press.