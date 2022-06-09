В Воронеже на проспект Революции привезли новые лавочки и урны

телеграм-канал «Воронеж. Революция проспекта». Фото: другой источник.

У Петровского сквера на проспекте Революции установили новые лавочки и урны. Об этом сообщили в телеграм-канале «Воронеж. Революция проспекта». Всего на нечетной стороне проспекта появятся 30 новых лавочек.

В ближайшее время на четной стороне проспекта Революции высадят 127 остролистных кленов «Кливленд». Такие же деревья уже начали приживаться на нечетной стороне главной улицы Воронежа.

телеграм-канал «Воронеж. Революция проспекта». Фото: другой источник.

Кроме того, на обоих сторонах проспекта установили и новые люки. Они сделаны из чугуна, по стандартам ГОСТа.

На данный момент из-за ремонта постоянно перекрывают то одну, то другую часть проспекта Революции. Впрочем, власти обещают, что неудобства пешеходам и автомобилистам компенсируются тем, что на главной улице после окончания всех работ появятся новые места для отдыха и развлечения.

Кстати, после окончания реконструкции проспекта Революции власти обещают приняться за обновление еще одной улицы в центре Воронежа - Карла Маркса.