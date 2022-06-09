В Воронеже утвердили решение о сносе мусульманского молельного дома в селе Грибановского района

В Воронежском областном суде признали решение грибановских коллег о сносе молельного дома правильным. Фото: из архива «КП»

В Воронежском областном суде не удовлетворили жалобу на решение их грибановских коллег о сносе мусульманского молельного дома в селе Нижний Карачан. Напомним, местные власти посчитали, что пристройку к зданию, где собирались местные последователи ислама, возвели самовольно. По мнению чиновников, нужно было оформить документы на это сооружение как объект религиозного культа.

Между тем, местные мусульмане, являющиеся беженцами из Узбекистана и Киргизии, уехавшими со своей родины во время военных конфликтов, предлагали компромиссные варианты. Например, как-то изменить внешний вид пристройки. Но чиновники были настроены решительно. И их позицию поддержали в судах.

В то же время власти уверены, что межэтнического конфликта это решение служителей Фемиды породить не должно. Поскольку суды просто призвали в этом случае следовать законодательным нормам, не более того.