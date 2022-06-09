В Воронеже в групповом ДТП пострадал мотоциклист

Водитель "Хонды" с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Фото: Максим ГОРОХОВ

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГИБДД по Воронежу, по предварительным данным, сегодня примерно в 10:10 напротив дома № 44А по Московскому проспекту произошло столкновение автомобилей «Ниссан», под управлением женщины 1981 года рождения, «Мицубиси», под управлением мужчины 1975 года рождения, и мотоцикла «Хонды», под управлением мужчины 1994 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, которого с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.