Синоптики предупредили воронежцев об опасной солнечной активности

В полуденные часы по прямые солнечные лучи лучше не попадать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже в ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют опасное ультрафиолетовое излучение. Солнечная активность по специальной шкале составит от 6 до 7 баллов, что считается достаточно высоким и небезопасным показателем (максимальный – 12 баллов).

В такую погоду больше всего могут пострадать кожа и глаза. В самые жаркие часы – примерно от 10.00 до 16.00 – лучше находиться в тени, а на улице носить шляпу и одежду с длинными рукавами, а на открытые участки тела наносить солнцезащитный крем.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о высокой концентрации загрязнений в воздухе. Пик этого опасного атмосферного явления прогнозировали с вечера 8-го до утра 9 июня. Впрочем, как отметил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков, особых поводов для беспокойства у жителей нашей области не должно возникнуть.