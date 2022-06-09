В Воронежской области до 2024 года построят более 30 ФАПов и врачебных амбулаторий

Темпы строительства ФАПов в Воронежской области в ближайшие два года увеличатся. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежские власти рассказали о масштабных планах строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в 2022 – 2024 годах. Финансировать его будут из двух источников – областной казны и средств, отведенных на реализация федерального нацпроекта «Здравоохранение».

19 таких медицинских учреждений построят за счет областного бюджета. А еще 12 модульных конструкций возведут в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта.

В 2022 году новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в селах Борисоглебского округа. А в селе Третьяки Борисоглебского района в ближайшее время откроют врачебную амбулаторию.

Для сравнения: с 2017-го по 2021 годы открыли 42 новых ФАПа в 31-ом районе Воронежской области.