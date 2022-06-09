В воронежском парке «Дельфин» появится релакс-зона с ротондой и водопадом

Так будет выглядеть ротонда в релакс-зоне. Фото: кадр с видео

В группе парка «Дельфин» ВКонтакте рассказали о том, чем новым планируют порадовать жителей Железнодорожного района в недалеком будущем.

В лесной территории парка ближе к ЖК «Дельфин» появится релакс-зона. На месте, где раньше стояла фигура кита, сделают ротонду, а также обустроят водопад. Там, где открывается хороший вид на окрестности, установят лавочки. Также в релакс-зоне будет длинный ряд качелей и сад камней. Кроме того, там будет размещена световая инсталляция «Галактика», радовавшая посетителей парка весной.

Кроме того, в июне и июле в северо-западной части парка будут делать площадки для пляжного футбола, волейбола и стритбола. Там будут устанавливать опоры ограждения, заниматься отсыпкой покрытия. Что касается площадки для стритбола, на ней положат асфальт. Как и на скейт-парке.

На маяке будут монтировать верхнюю смотровую площадку и освещение. В зоне для питания обустроят навесы куполов. И также установят дополнительное освещение.