Пытаясь забронировать отель на берегу Черного моря, жительница Воронежа лишилась 24,5 тысяч рублей

Мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банка, сообщали о том, что пытаются защитить банковскую карту потерпевших. Фото: Алексей СЕРГУНИН

За прошедшие сутки в полицию поступило семь заявлений от граждан о хищении денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб составил около 200 000 рублей. Мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банка, сообщали о том, что пытаются защитить банковскую карту потерпевших, а также говорили о том, что злоумышленники оформляют кредитные обязательства через банковскую карту потерпевшего. Кроме этого, граждане через сайт бесплатных объявлений перевели денежные средства аферистам, желая приобрести или продать товар, а также недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Например, в Северном микрорайоне 58-летняя местная жительница черед один из сайтов забронировала отель для проведения отпуска на побережье Черного моря. Цены на путевки очень привлекли женщину, к тому же, менеджер, ответила на все интересующие ее вопросы. По реквизитам она перевела 24500 рублей, но через некоторое время сайт перестал работать и выдал ошибку. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов, попав на сайт-двойник.

Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять внимательность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать граждан в своих противоправных целях. А также напоминают о необходимости соблюдать бдительность при переводе денежных средств по неизвестным реквизитам. В случае если противоправное деяние в отношении вас все же произошло, то незамедлительно сообщите об этом в полицию. Своевременное обращение за помощью к стражам порядка ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.