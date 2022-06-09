Воронежцам рассказали о новых правилах получения субсидий на оплату коммунальных услуг

На очередном заседании клуба ЖКХ в управе Ленинского района председателям Советов многоквартирных домов рассказали об актуальных вопросах и новшествах в сфере коммунального хозяйства.

Так, исполнительный директор ВРОО «Жилищный контроль» Елена Рудь познакомила собравшихся с изменениями жилищного законодательства, вступившими в силу в этом году:

- С 1 января 2022 года начали действовать новые правила получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). При этом, на субсидии не могут претендовать собственники жилых помещений с подтвержденной в судебном порядке задолженностью по оплате услуг ЖКХ. В счет долгов учитываются неуплаты, образовавшиеся за период не более чем в три последних года.

Кроме того, участникам встречи рассказали о правилах эксплуатации внутриквартирного газового оборудования. А начальник отдела ЖКХ управы Алексей Ревин рассказал о текущей работе по подготовке к следующему отопительному периоду.