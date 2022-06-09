Воронежцы будут получать счета за воду и капремонт в одной квитанции

Новшество коснется только тех, кто имел прямые расчеты с РВК Фото: из архива «КП»

С июня воронежцы будут получать квитанции за воду нового формата. Теперь счета от водоканала объединят со счетами Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Новшество не коснется тех абонентов, которые платили за воду через счет УК (в общей квитанции), а также владельцев частных домов. Для них все останется как прежде.

В пресс-службе РВК-Воронеж пояснили, что новые платежки будет иметь два QR-кода – для оплаты услуг каждого поставщика отдельно. А также напомнили, что получать квитанции можно и в электронном виде – в личном кабинете на сайте водоканала или в приложении «РВК.Услуги».

- Эти же сервисы позволяют быстро и удобно оплачивать потреблённые ресурсы, получать информацию о состоянии своего лицевого счёта и просматривать историю всех операций. Приложение можно бесплатно скачать в Google Play и App Store, - рассказали в компании.