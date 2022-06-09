Жительницу Воронежа, истязавшую свою годовалую дочь, ждет суд

Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летней жительнице Воронежа грозит уголовная ответственность по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.

По предварительным данным, подозреваемая на почве личной неприязни систематически причиняла телесные повреждения своей годовалой дочери, от которых та испытывала физическую боль и психические страдания. Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении троих своих детей.

В настоящее время продолжается допрос свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, истребована и изучается необходимая документация, с подозреваемой проводятся следственные действия, а также выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.