В Воронеже прошла игра для школьников по знаниям правил дорожного движения

Фото управы Ленинского района

В парке им. А.Л. Дурова прошла игра по безопасности дорожного движения «Зеленая волна», организованная для учащихся младших классов, отдыхающих в пришкольных лагерях

Такие мероприятия проводятся в Ленинском районе ежегодно для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды знаний правил дорожного движения среди школьников.

Организаторы научили ребят безошибочно ориентироваться в непростой дорожной обстановке, конструировать «машины будущего», решать задачки по правилам дорожного движения.

Ребята разделились на группы, которые передвигаясь по «станциям» должны выполнять определенные задания. Здесь можно было стать водителем и пассажиром виртуального автобуса, собрать из пазлов дорожный знак, преодолеть препятствия на самокате, разобрать дорожную обстановку при помощи действующих знаков и решить задачу конструирования транспортных средств.

В программе досуга ребят из пришкольных лагерей Ленинского района предусмотрены различные спортивные игры и эстафеты, экскурсии, просмотр тематических видео программ, оздоровительные мероприятия.

Перед началом каждого подобного мероприятия преподаватели проводят с детьми «минутки безопасности», разъясняя в доступной форме правила поведения вне школы.