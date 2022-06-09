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Спорт9 июня 2022 10:23

Воронежский «Факел» покинул хавбек Царукян

Он продолжит карьеру в Астрахани
Алексей СЕРГУНИН
Продлив контракт с "Факелом", Валерий Царукян уехал в Астрахань.

Продлив контракт с "Факелом", Валерий Царукян уехал в Астрахань.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Полузащитник воронежского «Факела» Валерий Царукян перешёл в астраханский «Волгарь» на правах аренды. В минувшем сезоне он сыграл восемь матчей за основной состав в ФНЛ, и девять – за дубль в ФНЛ-2, в которых отметился одним точным ударом.

В прошлой кампании воронежцы заняли второе место, завоевав прямую путевку в РФПЛ. У «Волгаря» 16-е место. Не исключено, что Царукян, 30 мая продливший свои отношения с «Факелом», вернется в расположение нашей команды во время зимней паузы.

Как сообщала накануне "КП", губернатор Александр Гусев пришел понаблюдать за реконструкцией Центрального стадиона профсоюзов. Его сопровождал исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.