В Воронежской области резко увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом

Работы медикам, борющихся с ковидом, за сутки ощутимо прибавилось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тревожные цифры огласили санитарные врачи. По их данным, на утро четверга, 9 июня, заразились коронавирусом еще 134 жителя Воронежской области (на начало дня 8 июня их было 103). 26 из них попали в больницу. Всего заболевших с начала пандемии в Воронежской области стало уже 386 203.

В то же время умер от последствий ковида только один человек (утром 8 июня их вовсе не было). Жертв коронавируса в Воронежской области теперь стало 8 309.

Еще 134 наших земляка выздоровели (на 8 июня избавившихся от ковида было гораздо больше – 228 человек). Всего же победили коронавирус уже 376 490 жителей Воронежской области.

Напомним, в нашем регионе из ковидных ограничений осталась только обязанность носить маски в общественном транспорте, социальных и медицинских учреждениях и в пунктах временного приема граждан. В магазинах и торговых центрах закрывать лицо уже не нужно.