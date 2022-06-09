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Общество9 июня 2022 9:55

В Воронеже за дискредитацию российских военных оштрафовали 61-летнего мужчину

Он публично осуждал действия наших солдат на Украине
Алексей СЕРГУНИН
Стражи порядка пресекли противоправные действия нарушителя. Пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка пресекли противоправные действия нарушителя. Пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

61-летний житель Левобережного района заплатит штраф в 15 тысяч рублей. Такое решение вынес Советский суд Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Находясь в общественном месте, мужчина публично осуждал действия Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Таким образом, он нарушил часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях».