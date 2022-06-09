В Воронеже в столкновении «Лады Весты» и «Рендж Ровера» пострадали двое маленьких детей

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Фото из телеграм-канала «Полиция Воронежской области».

По предварительным данным, вчера, 8 июня, примерно в 18:50 в Воронеже у дома № 95 по ул. 65 лет Победы, 48-летняя водитель, управляя автомобилем «Рендж Ровер Эвок», двигаясь по ул. Независимости со стороны ул.65 лет Победы в направлении ул. Историка Костомарова, на нерегулируемом перекрестке столкнулась с автомобилем «Лада Веста», под управлением 35-летнего мужчины, который двигался по ул. Историка Костомарова со стороны ул. Антонова Овсеенко в направлении ул. Композитора Ставонина. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Воронежской области».

В результате ДТП пассажиры «Лады»: 31-летняя женщина, а также 2-летняя девочка и 5-летний мальчик с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.