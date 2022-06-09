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Происшествия9 июня 2022 7:32

Обворовавшая клиента на 6,5 млн рублей жительница Воронежа получила 4,5 года колонии

На протяжении двух лет она изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств
Алексей СЕРГУНИН
Хищение в крупном размере обернулось командировкой за решетку.

Хищение в крупном размере обернулось командировкой за решетку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Воронежа признал виновной 35-летнюю местную жительницу по ч. 4 статьи 158, ч. 1 статьи 201, ч. 1 статьи 187 УК РФ «Кража», «Злоупотребление полномочиями», «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Воронежской области».

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по оперативным материалам сотрудников регионального УФСБ, было установлено, что в 2019-20 годах осужденная, злоупотребляя служебными полномочиями и изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств, благодаря чему похитила 6,5 млн рублей, принадлежащих клиенту. В итоге предприимчивого экс-банкира на 4,5 года отправили в исправительную колонию общего режима.