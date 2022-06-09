В Воронеже нетрезвый водитель «Киа» спровоцировал групповое ДТП на автодороге М-4 «Дон»

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канала "Полиция Воронежской области".

По предварительным данным, накануне, 8 июня, примерно в 20:00 на 512 км автодороги М-4 «Дон», проходящим по территории Железнодорожного района Воронежа, 36-летний житель Семилукского района - водитель автомобиля «Киа К5», находясь в состоянии алкогольного опьянения (1.062мг/л), не выдержал безопасную дистанцию, и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21063, под управлением 86-летнего местного жителя.

Тот в свою очередь въехал в «Москвич-412», под управлением 40-летнего жителя Воронежа, и грузовой автомобиль «Мерседес Бенц», под управлением 43-летнего жителя Владимирской области, а также межбарьерное ограждение.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21063 с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает телеграм-канал "Полиция Воронежской области".