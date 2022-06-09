Досрочно освобожденного воронежца снова отправили за решетку

Суд приговорил серийного вора к лишению свободы сроком на три года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на наличие не снятой и не погашенной судимости, житель Воронежа в период с 2019 по 2021 год совершил несколько краж в СНТ СН «Уют», в том числе с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба Рамонского райсуда.

В итоге мужчину, освобожденного условно-досрочно от отбытия наказания в сентябре 2020 года, вновь отправили за решетку. При вынесении приговора учитывались характер и степень общественной опасности преступлений, последующее поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на три года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.