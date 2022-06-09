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Происшествия9 июня 2022 5:37

Жительницу Воронежской области, распродавшую чужое имущество, наказали 300 часами обязательных работ

Дама решила реализовать вещи сестры покойного мужа
Алексей СЕРГУНИН
Клавиатуру и мышь находчивая женщина передала несовершеннолетнему знакомому на хранение.

Клавиатуру и мышь находчивая женщина передала несовершеннолетнему знакомому на хранение.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как сообщает пресс-служба Поворинского райсуда, с 2012-го по 2021-й год М. проживала в одном доме со своим мужем и его сестрой К. Когда супруг умер, между женщинами возникли трения. В итоге М. решила реализовать вещи, которые принадлежали ее оппонентке.

В результате М. продала газовый баллон, точильный станок и газовую плиту общей стоимостью свыше 8,4 тысяч рублей. Кроме того, она отдала на временное хранение несовершеннолетнему Я. системный блок, монитор, клавиатуру и компьютерную мышь. Суммарный ущерб составил свыше 11 тысяч рублей.

Суд признал М. виновной и назначил наказание в виде обязательных работ на 300 часов.