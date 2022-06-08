Воронежские велосипедистки завоевали еще две медали на домашних всероссийских соревнованиях

В гонках в родном Воронеже наши велосипедистки завоевали шесть медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже завершилось первенство России и всероссийские соревнования по велоспорту. Они проходили на стадионе «Олимпик».

- В заключительный день борьбы медали завоевали две наши землячки - Виктория Кравченко и Тамила Минашкина. Первая выступала среди спортсменок 17-18 лет и вела борьбу за медали в групповой гонке. Кравченко финишировала второй. Это уже вторая ее медаль на этих стартах. Ранее Виктория также завоевала серебро в гонке-критериум. А Тамила Минашкина взяла медаль в критериуме на 22,5 км уже на финише соревнований. Среди девушек 15-16 лет она заняла третье место, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, в рамках нынешнего домашнего первенства России в групповой гонке серебро завоевала воронежская спортсменка Валерия Боронина. На всероссийских соревнованиях ранее в групповой гонке у девушек 15-16 лет второе место заняла Дарья Казанкова. А в критериуме среди женщин третьей стала Галина Чернышова.