Воронежская спортсменка выиграла Кубок России по спортивному ориентированию

Ирина Лазарева на дистанции. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка завоевала золотую медаль Кубка России по спортивному ориентированию, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Соревнования проходили в городе Окуловка Новгородской области. На них приехали сильнейшие ориентировщики страны. В Кубке участвовали 52 спортсмена из 12 регионов, среди них были три заслуженных мастера спорта, один мастер спорта международного класса и 28 мастеров спорта.

Воронежскую область на Кубке представляли воспитанники СШОР №18 Ирина Лазарева, Лилия Калинина и Анна Державина.

Три дня спортсмены соревновались в кроссах. Они проходили по сложнейшей сильно пересеченной местности с болотами, хвойным и смешанным лесом с плохой и средней проходимостью.

Результаты выступления спортсменов формировались по сумме трех соревновательных дней.

Ирина Лазарева преодолела первую дистанцию с лучшим временем. На следующий день она показала второй результат, а на третий финишировала пятой. Однако в сумме у Ирины оказалось лучшее время среди спортсменок — 2 часа 39 минут и 54 секунды. Больше двух минут ей проиграла, ставшая второй Анастасия Ботова из Ленинградской области (2:42,17), третьей стала Юлия Новикова из Новгородской области (2;43,49). Четвертое и пятое место заняли еще две воронежские спортсменки — Анна Державина (2:54,50) и Лилия Калинина (2:59,23).

Тройка призеров Кубка России. Ирина Лазарева в центре. Фото: cspsk-vrn.ru

Сразу после соревнований спортсменки переехали в Лугу, где в предстоящие выходные стартует чемпионат России.

- Сейчас идет серия крупных соревнований - чемпионат России и Кубок. Главный старт - чемпионат страны, поэтому у Ирины была задача сильно не вымотаться и выиграть Кубок России, чтобы остались резервы на чемпионат. Первая задача выполнена. Девочки -Державина и Калинина выступили лучше ожидаемого, молодцы, хотя от третьего места они отстали прилично, — подвёл итоги выступления главный тренер Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин.