Из-за срыва срока строительства детских садов главу воронежского департамента привлекли к ответственности

Региональная прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве детских садов по нацпроекту «Демография». В частности, траты бюджетных денег недостаточно контролировали. В итоге в срок не ввели в эксплуатацию три детских сада (570 мест). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 8 июня.

Прокуратура обязала правительство области устранить нарушения. По данным ведомства, губернатор Александр Гусев привлек руководителя департамента строительной политики Артура Кулешова и еще двух должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Сейчас работа по детских садам активизирована. Один из них уже ввели в эксплуатацию, два других планируют ввести в ближайшее время.