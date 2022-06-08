В Воронеж привезут Кубок Гагарина

Кубок Гагарина пробудет в Воронеже два дня. Фото предоставлено управлением физической культуры и спорта Воронежской области. Фото: другой источник.

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в День России, 12 июня, прибудет в Воронеж. Там пробудет два дня. В свой родной город Кубок Гагарина привезет защитник ЦСКА Владислав Провольнев.

Ранее почетный трофей, выигранный московскими армейцами, побывал в нескольких городах России. Турне хоккеистов ЦСКА с главным трофеем КХЛ стартовало в Самаре. Туда Кубок Гагарина привез нападающий армейцев Тахир Мингачев.

Следующий пункт путешествия Кубка – Череповец. Туда его доставил защитник армейцев Богдан Киселевич. Затем главный трофей КХЛ проехал в составе автоколонны по улицам Ангарска – малой родины еще одного игрока обороны ЦСКА Владимиру Грудинину.

В Воронеже Кубок Гагарина задержится на два дня. Основные мероприятия пройдут 13 июня. Трофей КХЛ побывает на корабле «Гото Предестинация» – главном символе Воронежа. Затем его отвезут в Воронежскую государственную академию спорта. Там Влад Провольнев пообщается с юными воронежскими хоккеистами – воспитанниками местных спортивных школ – и студентами вуза.

Завершит программу пребывания Кубка Гагарина мастер-класс от Владислава Провольнева для воронежских хоккеистов. Он пройдет в 16.00 на Platinum Arena.