В Воронеже из-за общегородского выпускного закроют на шесть дней парк «Алые паруса»

В "Алые паруса" в конце июня нельзя будет ходить почти целую неделю. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежские власти напомнили о том, что из-за подготовки и проведения общегородского выпускного на шесть дней закроют парк «Алые паруса». Туда не смогут зайти никто, кроме выпускников и участников шоу, с 21 по 26 июня.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что для участия в празднике уже зарегистрировались 4539 выпускников. На данный момент определили подрядчика, который обеспечит организацию выпускного. Это сделают специалисты ООО «Экспо Ивент Холл», входящей в группу компаний Хамина. Эта же организация, напомним, занималась общегородским выпускным в 2019 и 2021 годах. В 2020-м его не проводили из-за вспышки пандемии коронавируса.

Пока еще официально не объявляли о том, кто будет главной звездой и ведущим выпускного. О том, какие «фишки» будут у праздника в 2022 году, вы можете узнать здесь.