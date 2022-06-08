В Воронежской области задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске почти месяц

Женщина ранее уже была судима Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

Сотрудники вневедомственной охраны по Россошанскому району задержали 34-летнюю женщину, которая находилась в федеральном розыске за кражу. Подозреваемая пыталась ограбить сетевое торговый центр, на чем и попалась. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления и незаконный оборот наркотиков. Подробности сообщили в пресс-службе Росгвардии в среду, 8 июня.

В ведомстве рассказали, что получили сигнал «тревога» из сетевого торгового центра. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что неизвестная пыталась похитить алкоголь и продукты питания. Женщину задержали и передали полиции.

Подозреваемой оказалась жительница хутора Сухая Россошь Подгоренского района. Выяснилось, что региональный УФСИН объявил ее в федеральный розыск еще 18 мая.