Беженцам из Донбасса в Воронежской области начали выплачивать от 5 до 15 тысяч рублей

Для оформления выплат нужно обратиться в региональное отделение Российского Красного Креста. Фото предоставлено РКК. Фото: другой источник.

Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) начали выплачивать материальную помощь беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса. Касается это и людей, приехавших в Воронежскую область. Нашедшие у нас пристанище жители и Донбасса и Незалежной, бежавшие от военных действий, могут рассчитывать на получение от 5 до 15 тысяч рублей.

Выплаты уже стартовали в Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. Их уже получили 280 человек, а всего планируют выдать деньги 8 тысячам беженцев.

Материальную помощь выплачивают пожилым людям, беременным женщинам, семьям, где есть инвалиды, одиноким родителям с детьми до 18 лет, а также многодетным с тремя и более несовершеннолетними ребятишками.

Размер выплат зависит от состава семьи. Если она состоит из одного или двух людей, то им полагается 5 тысяч рублей. Семьи из 3-4 человек может рассчитывать на 10 тысяч, а из 5 и более -15 тысяч рублей.

Для получения выплат нужно предъявить документы: паспорт, иммиграционную карту, пенсионное удостоверение, справку о беременности, свидетельство о рождении ребенка, справку об инвалидности, свидетельство о смерти супруга или о разводе.

За подробной информацией о возможности получить выплату можно обратиться в региональное отделение РКК, расположенное по адресу: Воронеж, улица Кольцовская, 78. Телефон +7 (4732) 77-23-68. Председатель воронежского отделения РКК – Дронова Елена Викторовна.