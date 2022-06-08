В райцентре Воронежской области после ДТП загорелся автомобиль: погиб 22-летний водитель

Водитель не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Бутурлиновке при ДТП загорелся автомобиль «ИЖ 27175». Водитель, 22-летний местный житель, погиб до приезда скорой помощи. Авария произошла у дома №60 на улице 3 Интернационала в 11.20 среды, 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, парень не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Логан». После этого «ИЖ» съехал в кювет, где загорелся. Водитель «Рено», 47-летняя женщина, получила травмы. Е доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.