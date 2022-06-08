В воронежском микрорайоне поселился сбежавший от пчеловода рой

Кадр из видео группы " Воронеж ВК STOG " в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы сняли на видео жужжащий рой пчел, облепивший небольшой саженец в палисаднике дома на Московском проспекте. Кадры очевидец разместил в городском сообществе " Воронеж ВК STOG " в соцсети «Вконтакте».

«Комсомолка» показала видео энтомологу и попросила прокомментировать его.

- Это рой домашних пчел, убежавших из улья, - рассказал зоолог Юрий Черненко. – Такое случается, если хозяин улья пропустил образование новой семьи. В улье появляются новые молодые матки и часть пчёл, вместе с новой маткой покидает улей, чтобы образовать новую семью. Это дань инстинктам диких пчёл. Они так расселялись по дуплам.

Вероятно, рябина показалась матке местом, достойным для создания дома. Но что ждет улей на новом месте?

- На людей они падать не будут, если их не беспокоить специально, - продолжает Юрий Иванович. - Но могут расформироваться и в дальнейшем погибнут, а могут и где-то найти убежище.