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Происшествия8 июня 2022 12:17

В Воронеже на стройплощадке монтажник получил ушиб головного мозга при падении с бетонного блока

Обстоятельства несчастного случая расследует Гострудинспекция
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Гострудинспекция расследует несчастный случай, произошедший с работником строительной организации. Инцидент был 19 мая на строительном объекте на ул. 9 Января, 68. Около пяти вечера 62-летний монтажник при осмотре арматуры поднялся на бетонный блок и упал на землю, получив ушиб головного мозга.

- Характер полученных повреждений позволяет отнести их к категории тяжелых несчастных случаев. В настоящее время государственный инспектор труда проводит расследование инцидента, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.