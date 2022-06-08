В Воронеже на стройплощадке монтажник получил ушиб головного мозга при падении с бетонного блока

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Гострудинспекция расследует несчастный случай, произошедший с работником строительной организации. Инцидент был 19 мая на строительном объекте на ул. 9 Января, 68. Около пяти вечера 62-летний монтажник при осмотре арматуры поднялся на бетонный блок и упал на землю, получив ушиб головного мозга.

- Характер полученных повреждений позволяет отнести их к категории тяжелых несчастных случаев. В настоящее время государственный инспектор труда проводит расследование инцидента, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.