В Воронеже мужчина вломился в квартиру знакомой, ограбил ее и тут же попался гаишникам

Мужчина после ограбления сразу попался автоинспекторам. Фото: из архива «КП»

В ночь на вторник, 7 июня, в Коминтерновском районе автоинспекторы, патрулировавшие Московский проспект, во дворе одного из домов заметили мужчину, который при виде патрульного автомобиля занервничал. Его спросили, что он делает на улице в сей поздний час. На этот вопрос мужчина ответить затруднился. Стражи порядка доставили его в отдел полиции.

Вскоре стражи порядка поняли, почему задержанный прохожий молчал о причинах своего появления ночью на улице. В полицию обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что около пяти утра к ней в квартиру позвонил знакомый и стал требовать от нее оплаты такси, на котором якобы приехал. Девушка отказалась это делать и не открыла дверь.

Однако настырный «кавалер» не сдавался. Он по металлической решетке поднялся на второй этаж, разбил балконную дверь и залез в квартиру знакомой. Непрошеный гость ударил девушку по лицу, отнял у нее мобильный телефон и две банковские карты и ушел. Но, как выяснилось, недалеко.

- На допросе мужчина воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Но это его не уберегло от возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Грабителя отправили в СИЗО, сейчас решают вопрос об его аресте, - рассказали в региональном ГУ МВД.