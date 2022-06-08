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Происшествия8 июня 2022 12:10

В Воронеже мужчина вломился в квартиру знакомой, ограбил ее и тут же попался гаишникам

Автоинспекторы увидели на улице прохожего, который при виде патрульной машины сильно испугался
Юрий КОЗЛОВ
Мужчина после ограбления сразу попался автоинспекторам.

Мужчина после ограбления сразу попался автоинспекторам.

Фото: из архива «КП»

В ночь на вторник, 7 июня, в Коминтерновском районе автоинспекторы, патрулировавшие Московский проспект, во дворе одного из домов заметили мужчину, который при виде патрульного автомобиля занервничал. Его спросили, что он делает на улице в сей поздний час. На этот вопрос мужчина ответить затруднился. Стражи порядка доставили его в отдел полиции.

Вскоре стражи порядка поняли, почему задержанный прохожий молчал о причинах своего появления ночью на улице. В полицию обратилась 24-летняя девушка. Она рассказала, что около пяти утра к ней в квартиру позвонил знакомый и стал требовать от нее оплаты такси, на котором якобы приехал. Девушка отказалась это делать и не открыла дверь.

Однако настырный «кавалер» не сдавался. Он по металлической решетке поднялся на второй этаж, разбил балконную дверь и залез в квартиру знакомой. Непрошеный гость ударил девушку по лицу, отнял у нее мобильный телефон и две банковские карты и ушел. Но, как выяснилось, недалеко.

- На допросе мужчина воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Но это его не уберегло от возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Грабителя отправили в СИЗО, сейчас решают вопрос об его аресте, - рассказали в региональном ГУ МВД.