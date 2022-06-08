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Происшествия8 июня 2022 12:10

Жителя Воронежской области отправили в колонию за повторное вождение пьяным

Сначала его приговорили к штрафным работам, но прокуроры обжаловали первый приговор
Ярослав ИВАНОВ

Прокуратура добилась более строгого наказания лихачу, любящему проехать пьяным.

В феврале 2022 года Россошанский райсуд наказал 26-летнего мужчину за управление автомобилем в состоянии опьянения 460 часами обязательных работ. Но Россошанская межрайонная прокуратура посчитала приговор слишком мягким, ведь суд не принял во внимание, что нарушитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения.

- Воронежский областной суд, согласившись с апелляционным представлением прокурора, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. И кроме того, лишил его права управлять транспортными средствами на три года, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.