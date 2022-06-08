Литературный музей приглашает воронежцев на празднование Дня России

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музей имени Никитина подготовил программу к празднованию Дня России.

10 июня в 10.00 пройдет литературная прогулка «Лето в городе» от дома-музея Никитина (ул. Никитинская, 19а) до музея-квартиры Мордасовой (ул. Ленина, 9, кв.32).

10 июня в 14.00 запланирована встреча-концерт «Любите Россию» в музее-квартире Мордасовой.

12 июня в 12.00 пройдет интерактивное занятие «День России с Маршак-центром» в Доме Тюриных (ул. Никитинская, 22).

10-13 июня с 10.00 до 17.00 запланированы экскурсии по выставке «Под большим шатром голубых небес» в музек-усадьбе Веневитинова в Новоживотинном.

11 июня в 12.00 музейные истории «Воронеж в эпоху Петра» расскажут в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3).

11 июня в 14.00 пройдет программа «На перекрестках встреч» в музее-квартире Мордасовой.

12 июня в 12.00 состоится встреча «Загадки бунинского «Чистого понедельника» в музей Бунина (пр. Революции, 3).

12 июня в 12.00 музейная история «Воронежская губерния и Отечественная война 1812 года» в здании Мещанской управы.

10-13 июня с 10.00 до 17.00 литературно-музыкальная программа «Правда твоя – это наша правда, Родина» в музее-усадьбе Веневитинова.