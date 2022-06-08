Ситуацию с избиением годовалой девочки в Воронеже взяла на контроль детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова взяла на контроль ситуацию с избиением годовалой девочки дедушкой. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в социальной сети в среду, 8 июня.

Информация о пострадавшем ребенке появилась во вторник, 7 июня. Младенца с гематомами на лице заметили прохожие во дворе дома на улице Цимлянского в Воронеже.

Семью посетили полицейские. Они увидели, что родители двух девочек 2019 и 2021 годов рождения пьяны. При этом у младшей были ссадины, кровоподтеки на лице и сильный отек глаза. Детей изъяли из семьи и отвезли в медучреждение.

В отношении родителей возбудили административные дела по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Проверку проводят сотрудники регионального СУ СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. Следователи дадут оценку условиям проживания детей, а также деятельности органов системы профилактики.

Напомним, еще один громкий инцидент с участием младенца произошел в Левобережном районе Воронежа 8 июня. 41-летний мужчина поругался с женой и начал шантажировать ее маленькой дочкой, рожденной всего четыре дня назад. Он высунулся из окна и начал кричать, что сбросится вниз. Соседи, увидевшие эту жуткую картину, позвонили в правоохранительные органы.