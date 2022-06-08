В Воронеже чествовали соцработников, организовавших работу «Академии пенсионеров»

Фото управы Ленинского района

В День социального работника, 8 июня, отличившимся в течение года сотрудникам Управления соцзащиты Ленинского района вручили благодарственные письма от управы.

Напомним, при управлении организована и успешно действует «Академия для пенсионеров». Сегодня в ней организованы более десяти различных направлений, таких как класс иностранных языков, уроки безопасности, проводимые инспекторами по пожарному надзору, уроки адаптивной физкультуры на базе клубного формирования «Афродита», уроки психолога, уроки рукоделия, уроки вокала и хорового пения и другие. Жители района почтенного возраста осваивают здесь компьютерную грамотность. Все курсы и уроки, организованные УСЗН пользуются большой популярностью, являются бесплатными для пенсионеров и проводятся специалистами на добровольной основе.