В Воронежской области изменят тариф на вывоз ТКО в 2023 году

Новые тарифы установят в декабре 2022 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов на 2023 год установят до 20 декабря 2022. В облправительстве закончили сбор отчетов о деятельности организаций, которые работают в сфере обращения с ТКО. От анализа этих документов будет зависеть корректировка платы для населения. Об этом сообщили в департаменте по госрегулированию тарифов в среду, 8 июня.

- От результатов деятельности организаций зависит уровень будущего тарифа на 2023 год, так как при установлении (корректировке) тарифа, согласно методическим указаниям, учитываются отклонения фактических значений от плановых, - пояснили в департаменте.

Напомним, в 2021 году обеспечение населения услугой по вывозу ТКО достигло 96%. Работу наладили во всех крупных городах, селах и поселках региона. Теперь все отходы обрабатываются и утилизируются в соответствии с требованиями законодательства. За прошлый год собрали и вывезли рекордный объем ТКО - 7,5 млн м3.