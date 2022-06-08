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Общество8 июня 2022 9:49

В Воронежской области ветераны смогут бесплатно ездить на такси

За год они могут воспользоваться лимитом на 3000 рублей
Ярослав ИВАНОВ

В Воронежской области запускают программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Она стартует в регионе с 17 июня. Общая сумма поездок на каждого ветерана составит 3 000 рублей.

Воспользоваться программой до конца 2022 года могут инвалиды и участники Великой Отечественной, военнослужащие последнего военного призыва в годы ВОВ и лица, работавшие на ПВО во время войны.

Заказать такси можно по телефону 212-69-45, а также по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану.