Воронежцев приглашают на Петровский шахматный фестиваль

С 10 июня в спорткомплексе "Юбилейный" начнутся жаркие шахматные баталии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 10 по 27 июня в Воронеже в спорткомплексе «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116) пройдет Петровский шахматный фестиваль. Об этом сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта.

С точки зрения профессионалов, наибольший интерес будет представлять Мемориал 4-го чемпиона мира по шахматам Александра Алехина, который будет проходить в рамках фестиваля. Он будет проходить с 10 по 17 июня. Там будут выступать игроки высокой квалификации (с рейтингом Эло 2000 и выше).

Также не все смогут сыграть на открытом турнире в честь 350-летия императора Петра I. Его проведут с 20 по 26 июня. Туда допускают шахматистов с рейтингом ЭЛО 2200 и ниже.

А вот остальные три мероприятия фестиваля предусматривают участие всех желающих. 18 июня пройдет турнир по быстрым шахматам. 19 июня можно сыграть в блицтурнире. Также на фестивале будут проходить сеансы одновременной игры.

Подробнее о фестивале можно узнать в его телеграмм-канале и группе ВКонтакте: .

Желающие сыграть на одном или на нескольких турнирах фестиваля могут заполнить форму для регистрации.