В Воронеже мужчина потерял 580 тысяч рублей после звонка незнакомца

39-летний житель Центрального района стал очередной жертвой аферы, провернутой по классической схеме. Мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что к счету клиента подбираются мошенники. И чтобы спасти себя от хищения денег, якобы необходимо срочно перевести деньги на более безопасный счет. Аферист выслал мужчине реквизиты для перевода.

Напуганный человек исполнил инструкции мошенника. Тем более, что ему не давали опомниться повторным телефонными звонками. В итоге он лишился около 580 тысяч рублей. Только потеряв деньги, мужчина все же обратился в полицию.

- Всего 7 июня в Воронежской области зарегистрировали восемь мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около миллиона рублей. Три из преступлений совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие - под предлогом продажи товаров и услуг, оказание помощи родственнику, попавшему в ДТП. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников разыскивают, - рассказали в региональном ГУ МВД.