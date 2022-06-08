Будут судить воронежца, который выстрелил в компанию мужчин

фото следственного управления СК России по Воронежской области

Следователи передают в суд уголовное дело 34-летнего воронежца, обвиняемого в убийстве одного мужчины и покушении на убийство другого.

Инцидент произошел год назад в поселке Придонской. В ночь с 29 на 30 мая 2021 года пьяный воронежец встретил у торгового павильона компанию мужчин, среди которых увидел 34-летнего знакомого, с которым конфликтовал. Тогда он направился на дачу, где взял охотничье ружье, вернулся к павильону на машине и из окна транспортного средства выстрелил в сторону компании, попав в обидчика и находившегося рядом с тем 33-летнего незнакомого мужчину. Потерпевшие получили ранения брюшной полости, их госпитализировали, но в больнице 33-летний мужчина скончался от полученных травм.

Когда стрелявшего задержали, он сначала говорил, что лишь хотел напугать знакомого, а во второго мужчину попал случайно.

- Данная версия опровергнута следственным путем. Собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, результаты проведенных экспертиз, позволившие изобличить мужчину, - сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа Юрий Йовдий.