Под Воронежем столкнулись подростки на мопеде и мотоцикле

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии с несовершеннолетними, которая произошла вечером 7 июня в Боброве.

Около 22.00 в переулке Энергетиков г. Боброва 14-летний водитель мопеда «Альфа», не выдержал необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с мотоциклом «REGUL 125», которым управлял 16-летний житель Боброва.Оба мальчика попали в больницу с травмами.

Полицейские отмечают рост количества дорожных аварий с участием водителей мотоциклов и скутеров, а также велосипедистов в весенне-летний сезон. Только с начала лета на дорогах области в результате ДТП пострадали четыре велосипедиста и семь водителей мотоциклов и скутеров, один из которых погиб. Среди пострадавших оказалось пять несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.